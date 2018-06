Fiducia al governo Conte? D’Ettore: “Lo stimo, ma ho votato no”

“Lo stimo dal punto di vista scientifico, professionalmente e personalmente, ci conosciamo da oltre 20 anni, ma ho votato no alla fiducia, politicamente siamo in una posizione diversa.” Felice Maurizio D’Ettore deputato di Forza Italia risponde così alla domanda sulla sua amicizia di lunga data con il premier Conte. Non aggiunge altro, se non le motivazioni che lo hanno portato a votare no alla richiesta di fiducia alla Camera dei Deputati all’esecutivo guidato da Conte.

“Ho votato no perché noi confidiamo molto nell’azione della Lega, io sarò in commissione bilancio, il rapporto è stretto nella coalizione di centrodestra, ma la fiducia non potevamo darla alle proposte dei 5Stelle che noi avevamo osteggiato in campagna elettorale, io prevedo che prevarrà il verde in questa azione governativa, siamo vicini alla Lega nei temi.”