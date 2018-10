Ferrovia Stia-Sinalunga, Ceccarelli replica a Casucci: “Non si attribuisca meriti che non ha”

“O Casucci ha delle informazioni che ancora non sono state comunicate alla Regione Toscana, oppure da ora in avanti oltre a rispondere alle sue interrogazioni dovremo anche farci carico di spiegargli le risposte, per evitare che si attribuisca meriti non suoi”, a dirlo è l’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, replicando al consigliere regionale della Lega Marco Casucci che ieri in una nota aveva dichiarato:

“… Sono, dunque soddisfatto che la mia interrogazione sul tema, presentata un paio di mesi fa, abbia sortito l’effetto di smuovere le acque; il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture ha infatti destinato, su richiesta della Regione, ulteriori tre milioni di euro che saranno utilizzati per la nuova gara d’appalto per l’aggiudicazione dei pertinenti lavori….”

Dichiarazioni inerenti la linea ferroviaria Sinalunga Stia che secondo l’assessore competente non corrispondono a verità:

“Leggendo le sue dichiarazioni riportate sulla stampa locale – spiega – vedo che il consigliere della Lega parla del prossimo arrivo di tre milioni di euro destinati dal Governo alla ferrovia Sinalunga-Stia. In realtà, i tre milioni citati da Casucci non sono altro che le risorse del Fondo Sociale di Coesione, accordate dal precedente Governo, in risposta alla nostra richiesta, e attualmente in attesa di formalizzazione tecnica. Grazie a queste risorse, che si aggiungerebbero ai 18 milioni già resi disponibili dalla Regione, si potrebbe bandire la gara per dotare la linea di un modernissimo sistema di sicurezza per la marcia dei treni. Purtroppo, però, dopo l’avvento del nuovo Governo tutte le nostre sollecitazioni sono rimaste senza risposta e ad oggi i tecnici del Ministero ci dicono che l’atto che attribuisce ufficialmente le risorse non è stato ancora confezionato”.

Casucci potrebbe quindi chiedere al Governo informazioni sull’arrivo dei finanziamenti: