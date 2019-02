Il comitato per Zingaretti porta ad Arezzo Federico Gelli

Il Pd aretino procede verso le primarie del 3 marzo. Lunedì prossimo, 25 febbraio, Federico Gelli sarà ad Arezzo su invito del comitato aretino per Zingaretti. Medico, parlamentare nella precedente legislatura e già vice Presidente della Giunta regionale della Toscana, Gelli è stato responsabile nazionale sanità del Pd e promotore della legge sulla responsabilità e sicurezza delle cure. Oggi è responsabile del rischio in sanità di Federsanità Anci e dal giugno 2018 è Presidente e fondatore della Fondazione Italia in Salute.

Il tema dell'incontro delle ore 17.30 nella sala dell'hotel Continentale sarà il diritto alla salute. "Abbiamo scelto questo tema - commenta il comitato aretino per Zingaretti - non solo in relazione alla sua valenza nazionale ma anche alla situazione locale. La priorità in ogni programma politico deve essere la tutela della salute delle persone. Il nostro obiettivo, con l'incontro di lunedì, è riflettere con gli operatori sanitari, con i sindaci e con i cittadini su area vasta, presidi ospedalieri, servizi territoriali, quantità e qualità della spesa sanitaria".