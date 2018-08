Ermete Realacci a Cortona per l’evento di AreaDem

Anche Ermete Realacci ha deciso di prendere parte all’evento di Area Dem che si terrà da venerdì al Centro Convegni di Cortona.

“Sabato 1 e domenica 2 settembre sarò a Cortona per partecipare all’appuntamento organizzato da Dario Franceschini: spero sia un’occasione utile per avviare quella riflessione che, a mio avviso, è mancata nel PD dopo le pesanti sconfitte subite nel referendum costituzionale, nelle elezioni politiche e in tante elezioni locali. Non si tratta solo di avviare un vero ricambio di leadership ma di pensare ad un cambio di paradigma per combattere populismi, razzismo e fake news. Dobbiamo rivendicare le cose buone fatte dai governi a guida PD, ma anche capire gli errori compiuti per invertire la rotta. Non bastano le idee del passato ma serve anche una nuova visione dell’economia e della società che punti su coesione, qualità, green economy, forza e identità delle comunità e dell’Italia. Non basta dire che gli altri sono cattivi, anche se talvolta lo sono veramente, altrimenti siamo in grado di proporci come alternativa con un’idea di futuro praticabile e desiderabile. Mi auguro che di questo si possa discutere a Cortona”. Lo afferma, Ermete Realacci, già Presidente della VIII Commissione Ambiente di Montecitorio ed esponente del Partito Democratico annunciando la sua partecipazione alla due giorni di AreaDem a Cortona, in provincia di Arezzo.