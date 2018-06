Erba alta lungo le strade. Appello al presidente della Provincia della lista civica Terranuova in Comune

Non bastavano le condizioni pessime date dalle innumerevoli buche e toppe in cui versano le nostre strade Provinciali, adesso si presenta un altro problema che non è solo di carattere estetico e di decoro, ma è soprattutto un problema di sicurezza stradale. Stiamo parlando del taglio dell’erba lungo le strade di competenza della Provincia.

Quando si parla di strade Provinciali viene subito alla mente la strada della Setteponti, ma ci sono altre strade di competenza provinciali che attraversano il nostro Comune e dove il mancato taglio dell’erba costituisce un problema serio in quanto non permette agli automobilisti, ciclisti e pedoni quella visibilità tale da poter permettere di scambiarsi e di dare precedenze in tutta sicurezza.

Siamo consapevoli del fatto che le Province versano in un momento di crisi economica senza precedenti, ma allo stesso tempo non possiamo rimanere indifferenti quando si parla di SICUREZZA e PREVENZIONE stradale. E’ per questo che facciamo un appello al Presidente della Provincia di Arezzo Roberto Vasai, affinchè provveda in tempi celeri non solo a tagliare l’erba lungo le strade Provinciali, ma che faccia un piano programmatico serio mirato ad individuare i tratti di strada più pericolosi per poi poterli mettere in sicurezza ripristinando il manto stradale.