Europee. Sassoli e Nardini in tour nell'Aretino: "Cambiamo segno politico all'UE"

Tour elettorale nell'Aretino per David Sassoli e Alessandra Nardini, entrambi candidati al parlamento europeo per il Partito Democratico con la lista Pd Siamo Europei.



Questa mattina hanno incontrato il mondo del volontariato sociale all'interno del circolo Aurora di piazza Sant'Agostino.

"Un grande momento di riflessione e di contatto - ha detto il vice presidente del parlamento europeo, nonché candidato, David Sassoli - abbiamo capito che una politica che non abbraccia e prende per mano queste esperienze in realtà non risponde ad alcuna esigenza fondamentale per una società che deve esprimere grande solidarietà alle persone".

Come detto, al suo fianco anche la consigliera regionale Alessandra Nardini che ha scelto di mettersi a disposizione del partito come candidata alla corsa europea in calendario il prossimo 26 maggio.

"Oggi se ti batti per i diritti di tutti, per la dignità degli esseri umani, se sei di sinistra e sei una donna sei oggetto di attenzione da parte dei bulli capeggiati da Salvini - ha detto - di fronte a questo hai due scelte: soccombere o alzare la testa e giocare la tua battaglia. Io voglio salvare l'Europa ma voglio anche cambiarla profondamente".

La giornata prevede altre tappe nell'Aretino.

Prima a Castiglion Fiorentino, poi a Cortona ed infine a Sansepolcro. Nei due comuni della Valdichiana Sassoli e Nardini incontreranno i candidati alla poltrona di sindaco Luca Casagni e Andrea Bernardini.

A conclusione del tour, alle 21 a Sansepolcro (Palazzo delle Laudi) incontro dal titolo: "L'Europa che vogliamo. Sansepolcro, Italia, Europa quali prospettive?" per comprendere come l'Europa possa sostenere la crescita economica, scolastica e culturale dell'Italia. Accanto a David Sassoli, candidato e vice presidente del Parlamento Europeo, alcune brevi testimonianze di cittadini che nel loro percorso di vita hanno beneficiato delle opportunità offerte dall'Unione Europea.