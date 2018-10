Elezioni in Provincia, verso il confronto Chiassai-Menchetti

Non ci sono ufficialità, ci sono partiti al lavoro per la composizione delle liste per la composizione del consiglio provinciale e poi ci sono due nomi su tutti quelli che i due schieramenti pensano possano attirare i maggiori consensi. Da un lato il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai, dall’altro quello di Civitella Ginetta Menchetti. Valdarno contro Valdichiana.

Le due candidate non hanno ufficializzato le loro posizioni, ma non dovrebbero esserci sorprese.

Ginetta Menchetti, ha partecipato ieri mattina alla direzione del Pd a Sant’Agostino con un documento alla mano che è stato condiviso, che parla di una candidatura legata al suo ruolo di sindaco con la capacità e la volontà di aggregare quanti più amministratori possibile per delineare le vere priorità della Provincia di Arezzo. Una candidatura in grado di coinvolgere e attirare anche i voti dei civici, di chi come Cornioli presenterà una lista ma solo per il consiglio perché, come fece con Vasai questa volta appoggerà Menchetti.