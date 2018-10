Elezioni Provincia, il Pd converge su Ginetta Menchetti: attesa per l’ufficialità

Ginetta Menchetti, sindaco di Civitella in Val di Chiana è in pole position per essere la candidata a presidente della Provincia per il Pd. Sono sempre più consistenti le voci che confermano questa scelta. E’ il partito con i suoi sindaci, a convergere in larga parte su questa figura. Manca ancora l’ufficialità che sarà data tra circa 48 ore, probabilmente appena sarà la stessa Menchetti a sciogliere ogni dubbio sulla propria candidatura.

Tra le possibili candidate è stata in ballo fino a ieri anche l’ultima sindaca vincente, Simona Neri che guida il comune unico di Laterina Pergine Valdarno, ma che con una nota ufficiale si è smarcata. “La mia scelta adesso è quella di dedicare ogni energia a realizzare il programma elettorale che i miei concittadini hanno premiato con il loro voto” ha dichiarato.

Ginetta Menchetti avrebbe ottenuto maggiori convergenze anche rispetto a Margherita Scarpellini, prima cittadina di Monte San Savino.

Manca poco per scoprire tutte le carte in tavola, l’11 ottobre è il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati per le elezioni di secondo grado del 31 ottobre.