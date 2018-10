Elezioni Provincia. Agnelli: “Sarò spettatore attivo e valuterò chi appoggiare e come in base alle candidature”

“Sarò spettatore attivo e, una volta che saranno stabilite le squadre in corsa, decideremo come impegnarci”.

E’ il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli a dimostrare cautela circa la propria posizione sulla questione delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale e della carica di presidente.

Recentemente Agnelli ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di consigliere sostenendo come: “E’ una scatola piena di responsabilità ma vuota di risorse economiche che va avanti solo l’impegno dei dipendenti”.

Una posizione chiara e ben precisa che è stata presa alla vigilia di quella che è la corsa elettorale in calendario per il 12 ottobre prossimo.

“Possiamo esercitare il nostro diritto di voto – spiega Angelli – dopo che saranno rese note le candidature vedrò cosa e come muovermi e a chi dare il mio supporto. Ho sempre ritenuto il ruolo delle Province ben più importante e vicino ai comuni di quello, ad esempio, delle Regioni. Ma oggi questi enti sono scatole vuole cariche solo di responsabilità. Il presidente dell’ente non è in grado di operare (si veda anche le recenti dichiarazioni di Vasai) ma è una figura che presenzia solo alle cerimonie. Per questa condizione ho scelto di non far più parte del consiglio provinciale. Quando vi sono entrato pensavo che avrei potuto esercitare un ruolo importante per il mio territorio e trovare sostegno per vari ambiti. Così non è andata”.

“Ovviamente – aggiunge il sindaco Agnelli – io non sono disponibile, e non potrei comunque neppure farlo, a candidarmi come presidente. Sarò un spettatore attivo. Valuterò in base alle candidature quali posizioni assumere rispetto al rinnovo del consiglio provinciale e del suo presidente”.