Ricci: “Richiedenti asilo e fallimento del sistema di accoglienza e integrazione”

"Vorrei ricordare che due anni fa il nostro gruppo ha manifestato non pochi dubbi sulla presenza dei richiedenti asilo nel territorio comunale di Castel Focognano, infatti, già a partire dal 2016, ci siamo fortemente impegnati per limitare e vigilare sul sistema di accoglienza messa in atto dall'attuale amministrazione".

E' all'indomani del maxi-blitz al Pionta che, Lorenzo Remo Ricci candidato alla poltrona di sindaco per il comune di Castel Focognano, interviene per esprimere la propria posizione in merito alla vicenda.

Tra gli arresta infatti, vi sono anche alcuni cittadini stranieri accolti nelle strutture di Rassina.