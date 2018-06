Due comuni, quattro candidati e 9.850 aventi diritto chiamati alle urne.

Sono questi i dati delle elezioni 2018 che riguardano Capolona e Caprese Michelangelo.

Dalle 7 di questa mattina le urne, all’interno delle 16 sezioni presenti in tutte e tre le realtà chiamate al voto, sono state aperte.

Le operazioni di voto andranno avanti fino alle 23 di questa sera. Subito dopo inizieranno gli scrutini.

Ecco i candidati.

Capolona – (Sei sezioni 1.861 maschi e 2.043 femmine aventi diritto. Totale 3.904)

La corsa per il rinnovo del consiglio comunale vede due candidati per la poltrona di sindaco: Alberto Ciolfi e Mario Francesconi.

Il sindaco uscente per il comune casentinese è Alberto Ciolfi che, anche in questa occasione, si presenta al voto con una lista di centro sinistra. Per il primo cittadino uscente si tratterebbe, in caso di vittoria, del secondo mandato.

Caprese Michelangelo (2 sezioni 514 maschi e 556 femmine aventi diritto. Totale 1.070)

Due in tutto i candidati che si affronteranno: Claudio Baroni per il centrodestra e Fabio Santioni per il centrosinistra.

Attualmente il governo del comune della Valtiberina è guidato da Alessandra Dori, vicesindaco, che ha assunto la direzione in seguito alla scomparsa del sindaco Paolo Fontana.



