Elezioni 2018. I conti di Capolona e Caprese, ecco i voti ottenuti dai singoli candidati delle liste

Claudio Baroni e Mario Francesconi.

Sono loro che sono stati scelti dagli elettori come i nuovi sindaci dei comuni di Caprese Michelangelo e Capolona.

Una vittoria schiacciante che ha visto trionfare le liste civiche di ispirazione di centrodestra in queste due municipalità del territorio.

La tornata elettorale dell’estate dell’Aretino è cominciata dunque all’insegna del cambiamento per quello che riguarda l’assetto territoriale.

Capolona





Alle urne nella giornata di domenica si è presentato il 64% degli elettori aventi diritto. A marzo per le politiche la percentuale dei votanti era del 79,42% mentre nel 2013 per le amministrative era dell’81,06 %.

Alberto Cilfi ha ottenuto il 39,93% delle preferenze mentre il suo avversario, Mario Francesconi è stato eletto sindaco con il 60,07% dei voti.

Il consiglio comunale di Capolona per tanto sarà composto da 12 componenti (8 seggi per la maggioranza e 4 per la minoranza). Ci saranno: Gianluca Norcini, Lia Sisti, Daniela Organai, Massimo Mori, Daniele Pasqui, Andrea Enzo Donati, Romina Ghezzi, Silvano Rossi. In minoranza invece: Alberto Ciolfi, Ilenia Bindi, Sario Dini, Tiziana Mazzuoli.

Caprese Michelangelo

Alle urne la scorsa domenica si è presentato il 72,41% degli aventi diritto. Il 4 marzo, per le politiche, gli elettori che avevano espresso il proprio voto nel comune della Valtiberina erano stati il 74,71% mentre nel 2013 per le amministrative la percentuale dei votanti era pari al 74,40%.

Con il 57,2% delle preferenze espresse Claudio Baroni vince sull’avversario Fabio Santioni che invece ottiene il 42,8%.

Il consiglio comunale vede entrare nella maggioranza Paolo Acquisti, Ilaria Finocchi, Onelia Nardelli, Monica Puzzella, Federico Cungi, Mattia Capoccetti, Federico Donati. In minoranza il candidato non eletto Fabio Santioni, Clodoveo Ricceri e Gabriele Fiori.