Il Pd provinciale di Arezzo si esprime sulla scelta di Ginetta Menchetti quale prossima candidata della coalizione di centrosinistra per la guida dell’ente provinciale. E annuncia la lista a sostegno: Eleonora Ducci, Alessandro Caneschi, Donato Caporali, Gabriele Corei, Massimo Bonarini, Leonardo Ciarponi, Cristina Ermini, Andrea Laurenzi, Silvia Lentucci, Francesca Martini, Deborah Valentini.

L’imminente elezione del nuovo presidente della provincia – spiega in una nota la Federazione provinciale del Partito Democratico Arezzo – rappresenta un appuntamento istituzionale che richiede grande senso di responsabilità nei confronti dell’istituzione e dei cittadini a cui non possiamo e non dobbiamo sottrarci nonostante le difficoltà e consapevoli che questo ulteriore e complesso impegno coinvolgerà non solo il presidente e i consiglieri ma anche i cittadini di quel comune il cui sindaco è chiamato a rendersi disponibile per tale carica. Sia da un punto di vista politico, ma soprattutto per l’aspetto economico finanziario, l’incertezza legata alla proposta di riforma costituzionale che negli ultimi anni ha caratterizzato la vita politica dell’ente richiede alla comunità degli amministratori della provincia di Arezzo un grande sacrificio ed uno sforzo straordinario per garantire la programmazione ed il funzionamento dei servizi ad oggi affidati alle province. Convinti che la politica nelle istituzioni debba esser guidata da uno spirito di servizio e di disponibilità soprattutto davanti alle sfide più difficili crediamo che il sindaco di Civitella in Valdichiana Ginetta Menchetti possa rappresentare al meglio questo spirito. Le sue capacità amministrative e la sensibilità dimostrata verso i territori ci hanno spinto a chiederle di rendersi disponibile per la candidatura a presidente con la consapevolezza e con l’obbiettivo di poter dare una continuità politica-amministrativa a questo ente intermedio, rimarcando che la vera forza sta’ nell’unità e nel sostegno a politiche amministrative rivolte a tutto il territorio provinciale. La provincia, proprio per le caratteristiche di gestione politica affidate ai soli sindaci e consiglieri eletti nei comuni, rappresenta il primo importante banco di prova degli amministratori, che in quanto tali, debbono rapportarsi tra loro non in base allo schieramento politico che li ha eletti, ma in funzione dei reali interessi di tutto il territorio provinciale. In questo senso la candidatura di Ginetta Menchetti assume una valenza istituzionale di riferimento per tutti quegli amministratori dei comuni della provincia di Arezzo che hanno in comune idee e valori politici che non sono solo alla base dei tradizionali partiti politici, ma che oggi si ritrovano nell’agire politico e nello spirito di molti amministratori che fanno parte di liste civiche o di comunità all’interno dei consigli comunali. Occorre lavorare insieme per rafforzare il ruolo della provincia come Casa dei Comuni, una Provincia sempre più presente ed al servizio degli enti locali. Alla luce di queste considerazioni esprimiamo la piena adesione e convinzione che la candidatura di Ginetta Menchetti rappresenti la migliore risposta alle esigenze degli enti locali e dei cittadini della Provincia. Per questo sosteniamo la sua candidatura e chiediamo che si apra fin da subito un luogo dove i rappresentanti delle istituzioni che si riconoscono in questo appello possano contribuire collegialmente alla stesura di un documento che individui le priorità programmatiche del territorio provinciale per i prossimi anni. Intorno a questo nome è nata una lista di uomini e donne espressione dei territori e della qualità amministrativa che il centrosinistra riesce a esprimere: Eleonora Ducci, Alessandro Caneschi, Donato Caporali, Gabriele Corei, Massimo Bonarini, Leonardo Ciarponi, Cristina Ermini, Andrea Laurenzi, Silvia Lentucci, Francesca Martini, Deborah Valentini. Con umiltà, serietà e determinazione rappresentano una squadra che è un’opportunità per la nostra comunità. Il Documento è stato approvato dalla direzione del Partito Democratico e sottoscritto da tutti i sindaci di centrosinistra della Provincia di Arezzo.