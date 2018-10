E’ sfida a due per la Provincia di Arezzo: Chiassai contro Menchetti. Per la prima volta una donna sarà presidente

E’ scaduto oggi a mezzogiorno il termine per la presentazione di liste e candidati per le elezioni del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale che è in programma mercoledì 31 ottobre.

Sono due i candidati per la carica di presidente: Silvia Chiassai Martini e Ginetta Menchetti, e per il Consiglio provinciale sono state presentate due liste: “Comuni per la Provincia” e “Centrosinistra per Arezzo”.

L’ufficializzazione dei candidati a presidente e dei nominativi dei candidati al consiglio provinciale, saranno resi noti entro il 16 di ottobre, dopo le necessarie verifiche da parte dell’Ufficio elettorale.