Donati (Pd): “Legge antispreco, soddisfatto per l’ampliamento dei prodotti donabili e la semplificazione delle procedure”

Continua l’impegno del deputato aretino Marco Donati per migliorare la Legge 166 del 2016, la cosiddetta legge “antisprechi”. Grazie ad alcuni emendamenti approvati all’interno della Legge di Stabilità, sostenuti dallo stesso Donati, saranno estese le agevolazioni previste per chi recupera e dona farmaci, articoli per la medicazione, prodotti per la cura della persona e della casa e quelli di cartoleria e cancelleria.

«Grazie a questi importanti emendamenti – commenta l’Onorevole Donati – sarà ampliata la possibilità di donazione delle eccedenze, non più limitata ai prodotti alimentari. La legge contro lo spreco è un cantiere aperto, oggetto di un continuo confronto fra tutti i soggetti interessati, che coinvolge istituzioni, aziende e terzo settore, e che ha poco più di un anno dalla sua approvazione ha portato a un notevole incremento dei beni donati e a una riduzione dei rifiuti, merito anche delle buone pratiche attivate dagli enti locali e da molte associazioni». Proprio pochi giorni fa è stato presentato alla Camera il nuovo portale www.iononsprecoperche.it che vuole raccogliere le migliori esperienze che già esistono in Italia ed essere un punto di riferimento sia per chi dona che per chi riceve. Gli emendamenti non si limitano ad ampliare i beni donabili. «Inoltre le misure approvate – prosegue Donati – mirano a rendere più chiare e semplici le regole fiscali che riguardano le donazioni e ad agevolarne e snellirne le procedure burocratiche, andando nella direzione richiesta dagli operatori del terzo settore e dalle aziende».