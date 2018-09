Domani l’assemblea dell’Ato rifiuti, Chiassai: “Chiusura discarica di Podere Rota e tutele per lavoratori Sei Toscana”

Nell’assemblea dei sindaci dell’Ato Toscana Sud di domani 11 settembre, si discute del punto all’ordine del giorno del Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini sul futuro della discarica di Podere Rota, ma non solo. Il primo cittadino presenterà anche un documento per la salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali dei lavoratori di Sei Toscana dopo gli incontri avuti con le rappresentanze sindacali FIT Cisl:

“Sul futuro della discarica di Podere Rota – afferma il Sindaco Chiassai Martini – mi auguro di ricevere la condivisione dei Sindaci dell’Ato, in particolare del Valdarno, in quanto porto in assemblea un impegno preso con i cittadini, nei consigli comunali e con le recenti posizioni espresse dalle componenti politiche, compreso il Pd valdarnese. Chiedo di passare dalle parole ai fatti, come auspicato dalla Regione a cui dobbiamo mandare un messaggio chiaro. L’impianto di Podere Rota è presente in Valdarno da oltre 25 anni, in prossimità di centri urbani, con un impatto crescente per il disagio sopportato, le emissioni odorigene, i rischi per la salute, il danno economico alle attività e al paesaggio naturale delle Balze. L’impatto odorigeno è sempre rimasto critico, malgrado le rassicurazioni e le promesse di intervento da parte del gestore. E’ cresciuta la preoccupazione dei cittadini per la presenza di valori nelle acque sotterranee, fra i quali cloruri, ammoniaca e arsenico, sebbene non sia stato possibile stabilire con certezza un rapporto di causa-effetto con l’attività dell’impianto, come rileva l’Arpat. Mi preoccupano le ordinanze del Presidente della Regione Toscana e le delibere della Giunta regionale che riportano una condizione di “emergenza” per lo smaltimento dei rifiuti in Toscana con il ricorso sistematico all’impianto di Podere Rota anche per il conferimento dei fanghi di depurazione. Ritengo sia giunto il momento di attivarsi per soluzioni alternative all’odierno sfruttamento del territorio valdarnese. Per questo motivo chiedo di assumere ogni iniziativa possibile per non procedere ad alcun ampliamento della discarica fino all’esaurimento naturale dei volumi, previsto per il 2021, e il conseguente avvio della bonifica post-mortem. Chiedo inoltre la cessazione del conferimento della parte “umida” e dei fanghi di depurazione che sono responsabili dell’insopportabile e quotidiana emissione di odori molesti. In merito all’ordine del giorno relativo ai servizi offerti dal gestore Sei Toscana, presenterò un altro documento per la costituzione di un tavolo tecnico che coinvolga Regione, Ato, gestore e le organizzazioni sindacali che affronti l’aspetto della tutela dei lavoratori diretti e indiretti. La FIT Cisl ha denunciato una condizione di incertezza occupazionale con interventi drastici sul costo del lavoro, sul taglio dei stipendi e con ricadute sulla qualità del servizio. L’obiettivo irrinunciabile delle amministrazioni locali è favorire la salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali dei lavoratori di Sei Toscana che prestano un servizio pubblico. Nessuna eventuale operazione di riorganizzazione del servizio può includere la messa in discussione del contratto collettivo nazionale del settore, procedendo con esternalizzazioni a cooperative sociali di tipo B, o ad altri soggetti. Per quanto mi riguarda condivido anche la posizione per un ricorso alla somministrazione del lavoro da parte del gestore che non sia una pratica ordinaria di utilizzo del personale, ma che sia circoscritta a fasi temporanee, onde evitare la diffusione di forme di “precariato ad oltranza” che incidono negativamente sul futuro lavorativo delle persone”.