Cultura nazionale: ecco il calendario degli appuntamenti dei prossimi mesi

Si è svolta stamattina, presso la libreria La Feltrinelli Point Arezzo, la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione culturale di Cultura nazionale.

Il primo appuntamento è per sabato 22 settembre alle 17 con Giovanni Fasanella Giovanni Fasanellabis e il suo libro “Il puzzle Moro”, per poi proseguire con Francesco Repice, @Luca Steffenoni @Antonio Caprarica Toni Capuozzo Paolo Becchi @Gennaro Sangiuliano Massimo Cacciari Gianluigi Paragone Comandante Alfa e tanti altri.

“Ben 13 eventi in 7 mesi – afferma Cristiano Romani, presidente dell’associazione Cultura Nazionale -, uno sforzo notevole in termini economici e organizzativi, che non sarebbe stato possibile realizzare se non ci fosse stato il contributo fattivo dei nostri sponsor, a cui va un sentito ringraziamento. Lo scopo della nostra associazione è quello di contribuire fattivamente a costruire un vero futuro di progresso per la nostra comunità, attraverso eventi culturali per tutti i gusti e per tutte le tendenze ideologiche e culturali. Tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming e si terranno, per la maggior parte, alla libreria Feltrinelli Point. Infine ci saranno due grandi novità”.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.