Cortona, entrano in Giunta due nuovi assessori: Luca Pacchini e Luciano Gabrielli

“Come è noto in questi ultimi mesi per motivi differenti, la Giunta comunale ha dovuto far a meno di due assessori. Albano Ricci, Assessore Cultura, Turismo, Attività Produttive e Agricoltura ha lasciato per motivi di lavoro ed impegno politico, avendo assunto la carica di Segretario Provinciale di Arezzo del Partito Democratico.

Enrico Gustinelli, Assessore al Personale ed alla Polizia Municipale ha lasciato a seguito della richiesta di dimissioni avanzata dalla sua parte politica (LEU Liberi e Uguali). In queste settimane il lavoro dell’Amministrazione è proseguito costante e, assieme agli altri assessori, ci siamo fatti carico di tutte le incombenze di queste deleghe.

E’ chiaro, però, che un comune complesso e vasto come Cortona necessita di persone presenti ed attive per portare avanti tutti i progetti in cantiere. A questo punto della legislatura ho chiesto la disponibilità ad alcune persone che per motivi differenti potevano avere le caratteristiche adeguate per impegnarsi e collaborare al bene comune in alcuni settori. Per questo ho nominato due persone che riscuotono la fiducia di tutta la Giunta e del Consiglio Comunale: Luca Pacchini, già capogruppo in consiglio comunale del Partito Democratico che assumerà le deleghe alla Polizia Municipale, Attività Produttive e Agricoltura e il dott. Luciano Gabrielli al quale ho conferito un nuovo incarico, una delega del tutto nuova nel settore Sanità con particolare attenzione al settore ospedaliero.

Luciano Gabrielli medico ospedaliero in pensione, infatti, da sempre è stato impegnato nelle tematiche sindacali e di organizzazione del plesso ospedaliero di Fratta.

Possiede competenze e professionalità che ne fanno uno dei maggiori esperti territoriali di dinamiche sanitarie e ospedaliere, per questo credo che sia la persona giusta per poter interfacciarsi con la USL e con tutti gli ambiti sanitari per difendere e garantire il livello dei servizi nel nostro ospedale e nel territorio.

Le deleghe Sanità e Sociale rimarranno in carico a me come Sindaco e all’Assessore Andrea Bernardini che anzi prenderà su di se un particolare incarico alle Frazioni e alle Politiche Giovanili.

Luca Pacchini ha già ricoperto questo incarico nella passata legislatura ed ha sempre avuto un impegno costante anche nel seguire le tematiche del centro storico di Cortona per cui sono certa che potrà immediatamente entrare nella materia e lavorare per il bene comune. Con questa riorganizzazione e l’ingresso di Pacchini in Giunta, vi sarà un subentro in Consiglio Comunale.

Al posto di Luca Pacchini entrerà Marco Moroni mentre il ruolo di capogruppo verrà preso da Vanessa Bigliazzi. Queste nomine verranno ufficializzate nel corso del Consiglio Comunale del 18 giugno. Credo, conclude il Sindaco Francesca Basanieri, che queste nomine siano equilibrate e giuste per poter proseguire l’intenso lavoro avviato in questi anni e ringrazio fin d’ora per la disponibilità Gabrielli e Pacchini. L’impegno amministrativo è sempre qualcosa di speciale; mettersi al servizio della comunità, rendersi disponibili al confronto ed all’impegno civico non è mai scontato.”