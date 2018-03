Chiuso il trittico della direzione Pd: Ricci resta, nuova segreteria?

Un passo verso la gestione collegiale del partito. Si è chiuso ieri sera il trittico della direzione Pd post-elettorale. Ultimi contributi aperti dall’intervento fiume dell’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli. Il cui pensiero, espresso a caldo subito dopo il 4 marzo è stato riportato così anche in direzione. Tra gli altri, hanno preso la parola Marco Meacci, ex segretario provinciale, Paolo Nannini, presidente di Nuove Acque, e l’avvocato Riccardo La Ferla, ex sindaco di Anghiari.

La serata in Sant’Agostino è stata scandita da analisi della sconfitta e proposte per la ripartenza. Al termine non c’è stata la votazione di un documento o della relazione del coordinatore provinciale.

Tuttavia nel suo intervento, Albano Ricci (foto), è parso orientato al superamento delle correnti. La minoranza (Dems ed Emiliano) aveva chiesto l’azzeramento della segreteria, è possibile che nei prossimi giorni ci sia un rimpasto.

L’organo sarà poi chiamato ad un percorso di ascolto sul territorio, tra analisi dei flussi elettorali e delle ragioni della sconfitta. A breve inoltre potrebbe essere convocata l’assemblea provinciale del partito presieduta da Donella Mattesini.