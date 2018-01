Casucci e Vescovi (Lega nord): “A Caprese Michelangelo cercasi medici disperatamente”

“Notizie sconfortanti arrivano dal territorio di Caprese Michelangelo dove pare sia giustamente scattato l’allarme, visto che il pensionamento di due medici, comporterebbe non poche difficoltà ai residenti del piccolo comune valtiberino.”Questo il messaggio lanciato da Marco Casucci e Manuel Vescovi, consiglieri regionali della Lega.

“Una storia, ahinoi già vissuta in altre località della nostra regione, parimenti alle prese con la penuria di camici bianchi. La salute è un bene primario e quando si avvertono delle situazioni tali che potrebbero mettere a repentaglio una tempestiva e capillare assistenza sanitaria, è doveroso che le istituzioni preposte si muovano velocemente per colmare eventuali lacune. Oltretutto la popolazione locale è composta da diverse persone anziane che, quindi, potenzialmente potrebbero aver bisogno di un costante supporto medico, senza tralasciare le difficoltà relative ad inevitabili spostamenti per visite in altri ambulatori della zona. Insomma – concludono seccamente Marco Casucci e Manuel Vescovi – riteniamo fondamentale sostituire tempestivamente i predetti medici con altrettante unità e non dimezzarne la già non particolarmente folta presenza, mettendo, dunque, a disposizione della comunità un idoneo numero di dottori.”