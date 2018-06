Casucci (Lega) sul nubifragio di Terontola. “Il Consorzio di Bonifica faccia chiarezza”

Interrogazione di Marco Casucci, consigliere comunale della Lega, sul nubifragio dei giorni scorsi a Terontola.

“Considerando i gravi danni riportati dalle aziende del territorio, come denunciato apertamente dal direttore di Confagricoltura Arezzo – scrive Casucci in un comunicato – ho deciso di predisporre una specifica interrogazione in cui chiedo lumi sull’operato del Consorzio di Bonifica, tenendo pure presente le problematiche segnalate, ripetutamente, da privati cittadini.

Se queste bombe d’acqua sono difficilmente prevedibili e controllabili, bisogna però che i fossi vengano sempre tenuti in ordine per non agevolare la furia dell’acqua.

I cittadini che pagano regolarmente i contributi dovuti per limitare situazioni come quelle accadute nei giorni scorsi, meritano risposte certe e tempestive.

Riguardo ai pesanti danneggiamenti subiti dalle colture di grano e girasole, informerò immediatamente il ministro dell’agricoltura Gian Marco Centinaio per le opportune valutazioni in merito.