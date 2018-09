Casucci (Lega): “Inaccettabile il palese stato di degrado nell’area della stazione di Sansepolcro”

“Più volte siamo intervenuti, anche con specifici atti istituzionali-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega-sulla questione inerente le problematiche riguardanti la linea ferroviaria Sansepolcro-Perugia, con particolare riferimento alla tratta Città di Castello-Sansepolcro.”

“La risposta ad una nostra interrogazione di alcuni mesi fa-prosegue il Consigliere-riferiva come la Regione monitorasse la criticità, ma, sinceramente, all’orizzonte non sembrano esserci reali buone notizie per i pendolari della zona.” “Pare, invece-precisa Casucci-che sul versante umbro qualcosa di concreto si muova ed auspichiamo che ci possa essere altrettanta operatività, possibilmente non in tempi biblici, da parte toscana.” “Altra questione non irrilevante che coinvolge il predetto scalo ferroviario, come ci segnala Valerio Mercati, Segretario di Lega Valtiberina-sottolinea l’esponente leghista-concerne il chiaro stato di degrado in cui versa l’intera zona adiacente alla stazione, dove l’incuria è ai massimi livelli e cosa da non sottovalutarsi, specialmente nelle ore serali, la zona è frequentata da persone poco raccomandabili.”

“Insomma-insiste il rappresentante del Carroccio-pretendiamo che vengano date risposte certe e circostanziate ai passeggeri che debbono utilizzare il treno per recarsi al lavoro; il solo monitorare non è più sufficiente, ma occorre, dunque, agire per il bene della collettività.” “Da parte nostra-conclude Marco Casucci-siamo pronti a fare, nuovamente, la nostra parte, pungolando l’Assessore competente con un atto sulla stringente e non più procrastinabile tematica.”