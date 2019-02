Lega a Cortona: "Conquistare questa città alla prossime elezioni sarebbe un forte segnale"

Oltre cento persone si sono ritrovate alla sala pavolini di Cortona per incontrare il presidente della commissione bilancio della Camera, Claudio Borghi, che ha tracciato un primo bilancio del governo targato Lega. Borghi, assieme al consigliere regionale Marco Casucci, hanno lanciato la corsa verso le imminenti amministrative e le regionali del 2020. Borghi ha snocciolato i provvedimenti economici e fiscali varati in questi mesi a favore di imprese, lavoratori e famiglie.

“Quello che abbiamo già fatto - ha spiegato il parlamentare - si è visto ma è più importante quello che faremo. Andremo avanti spediti sulla strada della semplificazione. Per l’imprenditore il grande peso sono i mille adempimenti burocratici e fiscali, allargheremo il forfettario per quanto possibile. Il nostro intento è mettere in circolo denaro, lo sgravio devono averlo l’imprenditore ma anche i suoi clienti. Se i cittadini avranno più soldi in tasca questo si tradurrà in più prodotti venduti”.

Ma cosa significa per la Lega ed il centrodestra prendere Cortona?

“Ci sono dei luoghi dei simboli che hanno dato un significato nazionale - prosegue Borghi - Cortona alla Lega Cortona al centrodestra sarebbe un messaggio nazionale, al di là delle persone. Ci sono dei grumi di potere, dei grumi di resistenze da parte del sistema del vecchio partito comunista, poi confluito nel partito democratico, che sono molto duri da sciogliere. Se vincessimo a Cortona faremmo davvero il botto”.

“Enrico Rossi è ormai il passato remoto. Questo residuo di un’epoca che ormai, fortunatamente, non c’è più sta giocandosi le sue ultime carte, sta approfittando però di quelli che sa essere gli ultimi suoi giorni di potere per blindare cariche, nominare persone, cambiare regolamenti. Lo stiamo vedendo in Toscana come in Emilia-Romagna: il sistema della redistribuzione di potere verso gli amici sta chiudendo. Le nomine dei direttori delle Asl ne sono un esempio. Cambieremo tutto”.

“La Lega - ha commentato il consigliere regionale Marco Casucci - è in grado, con la forza delle idee e l’entusiasmo delle persone, di ottenere risultati importanti. Anche stasera abbiamo richiamato, seppur in un orario serale, oltre cento persone. La voglia di cambiamento è grande. La Lega al Governo sta dando risposte ai cittadini con la flat tax, con quota 100, con la semplificazione per le imprese. Risultati che invece mancano in Regione Toscana ed al Comune di Cortona. Quanto prima arriveremo ad un nome condiviso da tutto il Centrodestra come candidato sindaco per Cortona, noi abbiamo portato al tavolo regionale il nome di Luciano Meoni per cambiare davvero il nostro territorio. Per noi della Lega arriveranno sempre prima i cittadini, gli italiani. Non come fa Rossi le cui priorità sono clandestini e rom”.

