“Castiglion Fiorentino più povera senza Danilo Grifoni”. Il ricordo del Pd locale

Un messaggio di ricordo e di cordoglio per la morte dell’architetto Danilo Grifoni arriva dal Pd di Castiglion Fiorentino.

Apprendiamo con immenso dolore la notizia della scomparsa dell’architetto Danilo Grifoni, per molti anni consigliere ed assessore del Comune di Castiglion Fiorentino. Con lui scompare una delle figure storiche della sinistra castiglionese ed aretina. In questa triste occasione vogliamo ricordare il suo impegno per una urbanistica vicinissima ai bisogni della gente ed in grado di rispondere agli interessi di molti e non agli interessi di pochi. Accanto all’ uomo impegnato in politica e nella professione vogliamo ricordare la persona di cultura che aveva messo a disposizione le proprie competenze per ricostruire la storia antica del nostro paese, ed al tempo stesso, l’ amico di sempre pronto a sdrammatizzare i problemi con un sorriso ed un motto di spirito. Da oggi il dibattito politico e culturale a Castiglion Fiorentino sarà più povero.

Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte del Partito Democratico di Castiglion Fiorentino