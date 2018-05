Caso Memar, Casucci (Lega Nord): “Presentato un atto per spingere la Regione a intervenire”

Sulla vicenda della Memar, azienda che era partner di Banca Etruria per le lavorazioni di data management e archiviazione delle operazioni bancarie come gli F24, che rischia di chiudere i battenti, interviene Marco Casucci della Lega Nord.

“Purtroppo dopo il caso Cantarelli altre nubi si addensano all’orizzonte, in ambito lavorativo, nel contesto aretino. Ci riferiamo-prosegue il Consigliere-alla ventina di dipendenti della Memar, ex società legata a Banca Etruria, ora passata sotto l’egida di Ubi banca, che rischiano seriamente il licenziamento.”

“Non è ammissibile-precisa l’esponente leghista- che le Istituzioni non facciano tempestivamente e pienamente la propria parte e quindi anche come doveroso pungolo, ho deciso di predisporre una mozione in cui chiedo alla Giunta toscana di porre in essere tutte le possibili iniziative, ad esempio promuovendo immediatamente un Tavolo operativo fra le parti in causa, per dare un concreto sostegno ai lavoratori ed alle loro famiglie in ansia.” Sulla stessa lunghezza d’onda anche Alessandro Casi, Segretario comunale leghista, che sottolinea come il partito sia, da sempre, molto attento alle problematiche territoriali legate al mondo del lavoro. “E’ fondamentale-precisa Casi- che tutti si attivino per risolvere la questione che rischia di diventare insostenibile.” “Oltre alla questione Memar, tra l’altro-sottolinea Casucci-è emersa in queste ore anche la preoccupante vicenda legata al futuro dei dipendenti della locale filiale Tnt; circa trenta persone il cui futuro pare in bilico.” “Insomma-conclude Marco Casucci-è necessario che chi di dovere non lasci nulla d’intentato per aiutare concretamente a risolvere una vertenza che, ahimè, non promette nulla di buono.”