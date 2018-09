Cas Malpighi, Bardelli: “Riflettori accesi per il rispetto del regolamento”

Il consigliere comunale del gruppo misto Roberto Bardelli spiega il motivo della sua interrogazione nell’ultimo consiglio, sul momento di preghiera islamica all’interno del Cas di via Malpighi.

Dopo la mia interrogazione in Consiglio Comunale penso sia doverosa una riflessione sull’assegnazione di uno spazio per la preghiera islamica in un centro di aggregazione sociale, come avvenuto per quello di via Malpighi, in una zona peraltro particolare della città.

Da parte del consiglio direttivo del centro c’è stata una pericolosa leggerezza, accompagnata da un ulteriore fatto che accentua la gravità dell’accaduto: ovvero non chiedere al Comune la possibilità di concedere locali per una simile manifestazione. Sapendo che un regolamento approvato dal Consiglio Comunale stabilisce che i centri sociali non possono essere utilizzati per eventi a carattere religioso.

Esistono già in città luoghi dove si svolgono culti di rito islamico. È tuttavia accaduto in altre realtà italiane che spesso e volentieri quando si sceglie per la preghiera un posto diverso da quelli ufficiali, si prospettano situazioni poco chiare, come la presenza di imam o comunque di religiosi estremisti e integralisti che tengono i loro sermoni.

Quindi sarà bene accendere i riflettori su una vicenda quantomeno sospetta: occorre ribadire, a chi gestisce gli spazi come i centri di aggregazione, che manifestazioni del genere sono vietate e che terremo alta l’attenzione per evitare che ad Arezzo prenda il sopravvento la parte più estremista della religione islamica, come purtroppo successo altrove.