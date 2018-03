Cas, l’appello di Caporali: “Una giusta interpretazione del regolamento per farli tornare luoghi di sana discussione”

Difficoltà nel trovare uno spazio per una discussione politica, che fosse abbordabile nei prezzi, ma anche di facile accesso a quante più persone possibili. Nulla da fare con i centri di aggregazione sociale del Comune di Arezzo perché il regolamento, interpretato in maniera restrittiva impedisce riunioni o assemblee di tipo partitico, se non con il confronto di tutte le parti in causa.

Proprio da una esperienza diretta di questo genere, vissuta insieme all’amico Filippo Gallo, parte l’appello di Donato Caporali, consigliere comunale del Partito Democratico.