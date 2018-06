Capolona e Caprese Michelangelo, ecco i consiglieri di maggioranza e minoranza. Ciolfi: “Opposizione responsabile”

Nuovi sindaci eletti nella notte e nuovi Consigli comunali. Sono stati “ratificati” questa mattina gli organi collegiali degli unici due comuni al voto nello scorso fine settimana.

A Capolona, dove il candidato di centro destra Mario Francesconi si è imposto sul sindaco uscente Alberto Ciolfi con il 60 per cento di preferenze, i consiglio comunale conta 8 seggi per la maggioranza e 4 per la minoranza. In maggioranza ci saranno: Gianluca Norcini, Lia Sisti, Daniela Organai, Massimo Mori, Daniele Pasqui, Andrea Enzo Donati, Romina Ghezzi, Silvano Rossi.

In minoranza invece: Alberto Ciolfi (candidato non eletto alla carica di sindaco), Ilenia Bindi, Sario Dini, Tiziana Mazzuoli.

Intanto nella tarda mattinata il sindaco uscente con un post su Facebook ha commentato il risultato elettorale:

La sconfitta quando è netta, non lascia spazio ad alcuna recriminazione. Auguri alla nuova Amministrazione di Capolona. La cittadinanza si è espressa molto chiaramente e noi non possiamo che prenderne atto. La nostra opposizione sarà responsabile nell’interesse esclusivo, come sempre, dei capolonesi.

Anche a Caprese Michelangelo il Consiglio comunale ha già nomi e cognomi. La lista che sosteneva il neo sindaco Claudio Baroni vede entrare nella maggioranza Paolo Acquisti, Ilaria Finocchi, Onelia Nardelli, Monica Puzzella, Federico Cungi, Mattia Capoccetti, Federico Donati. In minoranza il candidato non eletto Fabio Santioni, Clodoveo Ricceri e Gabriele Fiori.