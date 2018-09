Cambio nella direzione del distretto sanitario del Valdarno, Chiassai all’attacco

L’annuncio di un avvicendamento alla Direzione del Distretto Sanitario del Valdarno aretino non è piaciuto al sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini che interviene sulla questione: “Ho ricevuto la comunicazione informale che il direttore del nostro distretto, arrivato giusto un anno fa in sostituzione di un pensionamento, sarà spostato su Arezzo e conseguentemente subiremo un ulteriore cambio alla guida sanitaria. Di fronte a questa decisione della Asl, la mia posizione è fermamente contraria. Benché non sia competente nel merito, ritengo che i primi cittadini debbano essere ascoltati in quanto sono i referenti della popolazione sulla programmazione socio-sanitaria del territorio, essendo le politiche di distretto un pilastro da questo punto di vista. Non approvo una scelta che non è sostenuta da alcuna motivazione valida e da alcun beneficio per la cittadinanza. In maniera arbitraria, si toglie un responsabile che stava già svolgendo un buon lavoro, dimostrandosi sempre collaborativo e fattivo, per raggiungere l’obiettivo di creare un nuovo disagio al Valdarno tagliando il traguardo di tre avvicendamenti nel giro di due anni. Un modus operandi che frena proprio l’ottimizzazione e il miglioramento dei servizi perché ogni volta dobbiamo ripartire. Senza una motivazione oggettiva che giustifichi il cambiamento, mi viene il sospetto che le aziende sanitarie agiscano più nell’interesse politico che delle comunità. Il nostro dovere di sindaci è quello di tutelare la salute dei cittadini e la qualità dell’offerta sanitaria, pertanto non posso esimermi dall’esprimere il mio dissenso sulla decisione presa con l’auspicio che il Direttore Generale della Asl Toscana Sud Est possa avere un ripensamento per il bene del Valdarno e del nostro distretto, lasciando ancora operare l’attuale figura in carica; altrimenti potrei convincermi del fatto che solo la politica, e non il valore del lavoro, muova le pedine dello scacchiere sanitario”.