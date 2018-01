Boschi in lista alle prossime elezioni. Renzi: “Sarà candidata in più di un posto. La Commissione Banche? Non è stata un errore”

“Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri. Come io mi candiderò in Lombardia e Campania, lo stesso faranno gli altri”.

Lo ha dichiarato il segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi durante “Otto e mezzo”, trasmissione di approfondimento giornalistico curata da Lilli Gruber su La7.

“La sottosegretaria Boschi sarà candidata, vedremo dove, ma ragionevolmente in più di un posto, come tutti gli altri. Io mi candiderò a Firenze e poi nel proporzionale in Lombardia e Campania. Vale per tutti i dirigenti del partito e anche per la Boschi”.