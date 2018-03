Autobus Sansepolcro – Perugia: troppi disagi per i pendolari

“Abbiamo ricevuto diverse giustificate lamentele in merito ai forti disagi che devono quotidianamente affrontare le persone che si servono del servizio bus nella tratta Sansepolcro a Perugia. I pendolari che ci hanno contattato hanno evidenziato come gli attuali orari non siano effettivamente consoni alle esigenze della clientela, con fermate non particolarmente idonee e funzionali, su un tragitto di circa 65 chilometri che viene percorso in oltre due ore.”

A parlare sono Marco Casucci ed Alessandro Rivi, rispettivamente Consigliere regionale e comunale a Sansepolcro della Lega

“Senza dimenticare i costi del biglietto che è stato aumentato, nonostante la qualità del servizio sia rimasta immutata, mantenendo così le criticità sopra esposte. I problemi dei pendolari sono stati da noi sovente analizzati poiché è doveroso essere vicini a questi cittadini che per andare a lavorare o studiare devono sobbarcarsi chilometri su chilometri, alzandosi spesso all’alba e magari viaggiando su mezzi non particolarmente comodi. Insomma è davvero chiedere troppo il venire incontro alle normali esigenze degli utenti?”