Amministrative, affluenza definitiva: calo sia a Capolona (57%) che a Caprese (72%)

Chiuse le urne, via allo spoglio delle schede elettorali. L’affluenza è stata del 57,01% a Capolona e del 72,41% a Caprese Michelangelo.

Partecipazione in calo nel municipio del basso Casentino: alle ultime amministrative aveva votato il 64% del totale.

Anche nel piccolo comune della Valtiberina si è registrato un sensibile calo dei votanti: nella precedente tornata elettorale aveva espresso la propria preferenza il 77,59% degli aventi diritto.

Complessivamente, nei due comuni della provincia aretina in cui si è votato, si è registrato un calo della partecipazione: 60,36% contro il 67,08%

IL QUADRO

Capolona – (6 sezioni – 1.861 maschi e 2.043 femmine aventi diritto – totale 3.904)

La corsa per il rinnovo del consiglio comunale vede due candidati per la poltrona di sindaco: Alberto Ciolfi e Mario Francesconi.

Caprese Michelangelo (2 sezioni – 514 maschi e 556 femmine aventi diritto – totale 1.070)

Due in tutto i candidati che si affronteranno: Claudio Baroni per il centrodestra e Fabio Santioni per il centrosinistra. Attualmente il governo del comune della Valtiberina è affidato ad Alessandra Dori, vicesindaco, che ha assunto il ruolo di prosindaco in seguito alla scomparsa del primo cittadino Paolo Fontana.



Provincia di Arezzo

% h.12 % h.19

% h.23

Complessivo provinciale 14,67% 45,44% 67,08% Capolona 11,86% 42,27% 64% Caprese Michelangelo 24,24% 56,83% 72,41%

Lo storico sull’affluenza dei tre comuni chiamati al voto.