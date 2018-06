Amministrative 2019: parte la campagna di ascolto del Pd di San Giovanni Valdarno

Il Partito Democratico di San Giovanni Valdarno, a partire dalle prossime settimane, intende organizzare una serie di incontri con le associazioni del territorio, ed aprire nei loro riguardi una campagna di ascolto, in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno.

“San Giovanni Valdarno – fanno sapere dal partito – è un comune che ha un ricco e generoso tessuto associativo: le associazioni di categoria, i sindacati, le associazioni sociali, culturali, sportive e tante altre realtà analoghe rappresentano un importante valore aggiunto nella città, animano la nostra comunità e ne costituiscono la spina dorsale, un punto di riferimento insostituibile per i cittadini e le istituzioni.

Abbiamo deciso di cominciare da qui, dalle associazioni nelle quali sono impegnati tanti nostri concittadini, da un confronto con le associazioni del nostro territorio, da un ascolto dei loro bisogni, il lungo viaggio che ci porterà alle elezioni amministrative del 2019.

Vogliamo costruire un progetto nuovo per San Giovanni, un progetto che faccia tesoro e parta dai contributi e dalle idee che verranno da tutte le forze attive e vitali di questa città, da chi abbia a cuore San Giovanni e sia disponibile a fare la propria parte, con responsabilità e amore per la cosa pubblica, per costruire, insieme al Partito Democratico, la San Giovanni dei prossimi dieci anni, con una visione e una idea concreta di futuro.

Per questa ragione partiremo dall’ascolto e dal confronto con le associazioni cittadine: ascolteremo le proposte, le idee, le sollecitazioni e anche le critiche e tutto questo sarà per noi un punto di partenza fondamentale per realizzare, nei mesi a venire, il programma di governo della città. Ma non ci fermeremo qui, perché vogliamo costruire questo progetto nuovo insieme ai sangiovannesi e a tutte quelle forze politiche che vorranno condividere e promuovere con noi idee, valori e proposte.

Il nostro progetto non sarà contro qualcuno, ma per San Giovanni e per i sangiovannesi, per costruire insieme il futuro della nostra città, con convinzione, speranza ed entusiasmo”.