Amianto al Teatro Impero. Pd all’attacco: “Siamo nel Paese delle Meraviglie”

E’ il Partito Democratico di Montevarchi che torna alla carica sul tema della bonifica dall’amianto dell’ex Teatro Impero.

Dopo le rassicurazioni arrivate dal sindaco Silvia Chiassai Martini, la quale ha sottolineato che non vi sono rischi per la salute pubblicia, ecco che i rappresentanti del Pd non si dicono affatto convinti.

“Teatro Impero. Siamo davvero nel paese delle meraviglie e non ce n’eravamo accorti: solo il sindaco Chiassai poteva portarci fin qui. A fine 2017, nel giro di soli due mesi, Chiassai firma di proprio pugno due ordinanze contingibili e urgenti a carico della proprietà per la bonifica della enorme copertura in amianto dell’ex teatro dopo due crolli ed evidenzia “un serio pregiudizio per l’incolumità, la sicurezza e la salute pubblica derivato dalla particolare volatilità delle fibre di amianto… cancerogeno di Classe 1”.

Oggi la stessa Chiassai ci dice pubblicamente, ad ordinanze ancora in vigore e mai annullate, e soprattutto senza che nessuno abbia mai fatto nulla, che non vi è “nessun pericolo per la salute pubblica”.

Improvvisamente e senza alcun intervento di bonifica, insomma, non c’è più per il Sindaco Chiassai alcun pericolo per i tanti residenti che vivono attorno all’ex teatro, nonostante tutto l’amianto presente in accertato “cattivo stato di manutenzione” e in presenza di ampi e documentati cedimenti e crolli.

Il motivo è semplice. Sempre il Sindaco Chiassai si è accorta, come esplicitamente ammette, di non potere, o meglio non volere, provvedere alla bonifica della copertura in amianto in sostituzione alla proprietà per esclusive considerazioni economiche.

Due sono le questioni. La prima e più importante riguarda la sicurezza e la salute dei cittadini: è evidente che il Sindaco Chiassai e la sua Amministrazione non possono sottrarsi così semplicemente dalle proprie responsabilità contenute nelle due Ordinanze emesse tra ottobre e dicembre 2017. Il pericolo è infatti tuttora presente nella copertura in amianto per le sue stesse condizioni e se non interviene la proprietà deve essere il Comune ad intervenire, salvo poi rivalersi sulla proprietà stessa. Non basta certo in questo senso un campionamento della qualità dell’aria saltuario ed approssimativo ad escludere rischi evidenti ed intrinseci.

La seconda riguarda invece il comportamento amministrativo del Sindaco Chiassai che smentisce clamorosamente le sue stesse ordinanze, esponendo il Comune a tutte le conseguenze giudiziarie del caso e privandole, di fatto, di ogni efficacia.

Ancora una volta una dimostrazione di improvvisazione ed incapacità amministrativa. Forse qualche inaugurazione ed intervista in meno e qualche incontro con i tecnici in più non guasterebbe”.