Addio al Comune di Pergine, ora la fusione. Il sindaco Neri: “E’ stato un cammino bellissimo”

“Oggi per l’ultima volta ci troviamo qui, in questa sala, che é stata sede di scelte importanti, dove abbiamo discusso collegialmente tante proposte, concretizzato tante idee. Il mio pensiero ripercorre le tappe di questo bellissimo percorso ed il primo ringraziamento va sicuramente alle cittadine e ai cittadini di Pergine una comunità di persone operose e perbene. Li ringrazio per avermi dato il privilegio di essere sindaco nel territorio che amo, in cui sono nata e nel quale ho deciso di vivere, e anche quando ci sono stati confronti o critiche non sono mai venuti meno in me il profondo senso di appartenenza e la volontà di rappresentare tutti i cittadini nell’interesse dell’intera comunità”.

Attacca così la nota del sindaco di Pergine Valdarno Simona Neri, che saluta prima del commissariamento del municipio destinato alla fusione con Laterina.

Chiudiamo la seduta del Consiglio Comunale con due atti importanti per la nostra comunità, l’adozione della variante generale agli strumenti urbanistici e soprattutto l’approvazione del testo dello Statuto del Comune Unico con l’istituzione, come previsto, dei 2 Municipi per mantenere tutti i servizi di front-office nelle sedi attuali di Pergine V.no e Laterina. Ringrazio tutti i dipendenti comunali ed il nostro Segretario Comunale: in questi anni ne ho apprezzato la preparazione e l’impegno quotidiano nel rendere la macchina comunale più efficiente, pur in un contesto sempre più complesso e difficile. Abbiamo lavorato insieme con passione e tenacia, siamo riusciti a ottenere risultati attesi da tempo, iniziato e portato a termine opere che sono diventate patrimonio di tutti noi. C’è ancora tanto da fare per il nostro territorio, ci saranno tante possibilità, nuove opportunità da cogliere, tante risorse da utilizzare al meglio. Un sincero ringraziamento, con tantissimo affetto ed amicizia, lo riservo alla squadra che mi ha sostenuto e che ha lavorato insieme a me in questi anni, i consiglieri, gli assessori. Ho avuto la fortuna di avere al mio fianco persone capaci, competenti, motivate e che con grande spirito di sacrificio hanno messo tutte le loro energie per amministrare al meglio e perseguire il bene di tutti. Ho imparato tanto da loro e spero di aver contribuito anch’io ad arricchire la loro esperienza. Voglio infine ricordare il ruolo fondamentale che le numerose associazioni svolgono in ambito culturale, sociale e ricreativo, e l’impegno di tanti cittadini che come volontari contribuiscono al benessere di tutta la comunità. È anche grazie a loro che in questi tempi difficili il Comune è riuscito a fornire servizi e a organizzare iniziative di valore. Per questo mi piace pensare che i successi conseguiti in questi anni siano il risultato di un grande sforzo comune. È stato un onore per me essere sindaco, un privilegio indossare il tricolore, una enorme responsabilità giurare nel primo Consiglio di essere fedele alla Repubblica e osservare la Costituzione, quella Costituzione che proprio a 70 anni da oggi veniva promulgata.