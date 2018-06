24 ore al voto. I quattro aspiranti sindaci pronti al responso elettorale. 5.000 chiamati alle urne

Un sindaco uscente e tre “nuovi” volti della politica locale.

Si svolgeranno domani, a partire dalle sette del mattino, le votazioni per il rinnovo dei governi di Capolona e Caprese Michelangelo.

Un appuntamento che riguarda poco meno di 5.000 elettori i quali, nella giornata di domenica, potranno recarsi presso i seggi di riferimento e scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale.

In corsa per Capolona ci sono il primo cittadino uscente Alberto Ciolfi e Mario Francesconi che, come lui stesso si è definito è “non un politico di professione, ma un cittadino che pensa che sia necessario dedicarsi alla reale ri-costituzione della Comunità di Capolona”.

Alle scorse elezioni, quelle del 2013, i candidati che si erano presentati alle urne erano tre: Alberto Ciolfi, Filippo Cerofolini e Cristiano Romani. A trionfare è stato l’ex presidente di Coingas Arezzo con il 53,95% delle preferenze espresse. Seguì Cerofolini con il 38,54% e da ultimo Romani con il 7,49%.

Per quello che riguarda invece Caprese Michelangelo le elezioni sono state anticipate rispetto alla scadenza naturale a causa della scomparsa del sindaco Paolo Fontana.

I candidati in corsa anche per il comune della Valtiberina sono due: Fabio Santioni e Claudio Baroni. Entrambi sono al loro primo confronto con l’elettorato visto che nessuno dei due vanta esperienze come capolista in altre votazioni.

Nel 2013, come noto, a trionfare era stato Paolo Fontana che ottenne il 67,90% dei voti contro il 32,09% conquistato dall’avversario Alberto Rubechi.