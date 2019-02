Forte vento, è ancora codice giallo fino alla mezzanotte

Ancora vento, da moderato a forte, per l'intera giornata di oggi, lunedì 25 febbraio, sulle zone centro-meridionali della Toscana. Le raffiche di grecale continueranno a spazzare la Toscana. Lo comunica la Sala operativa unificata permanente della Regione che, per questo, ha emanato un codice giallo valido fino alla mezzanotte di oggi.

Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco chiamati in varie zone della provincia: negli ultimi due giorni sono state decine e decine le chiamate al centralino. Solo nella giornata di sabato hanno contato 60 interventi. Tanti anche quelli di ieri e oggi lo strascico di chiamate per porre rimedio ai danni dei giorni scori.

Intanto oer domani, martedì 26 febbraio, è attesa una generale attenuazione dei venti.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo