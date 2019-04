Nuova battuta d'arresto della primavera: ritorna la pioggia. Possibili nevicate in quota

Battuta d'arresto per la primavera, con piogge e temperature in calo. Sui rilievi potrebbe tornare la neve (oltre 1.200 metri). Ecco le previsioni degli amici di Arezzometeo per oggi e per i prossimi giorni.

La situazione

Un nucleo freddo di aria instabile proveniente dal nord Europa sta attraversando i nostri settori e già in serata – nottata si sarà spostato piuttosto velocemente verso sud. Temporali sono già in atto su alta Toscana e la neve sta cadendo a quote medie sull’Appennino settentrionale. Nel pomeriggio l’instabilità interessa anche l’aretino. Da domani tempo in miglioramento con un po’ di ventilazione da grecale.

Dettaglio previsionale

DOMENICA: nuvoloso al mattino ma probabilmente asciutto, instabile al pomeriggio con elevata possibilità di rovesci a carattere sparso, localmente intensi. Non sono esclusi dei temporali. Nevicate possibili sui rilievi oltre i 1200 metri. Migliora in tarda serata. Temperature in calo nei valori massimi.

LUNEDI‘: tempo ancora incerto con nuvolosità irregolare al mattino. Maggiori schiarite con il passare delle ore con qualche addensamento sui crinali Appenninici. Temperature in aumento nei valori massimi, ventilazione da grecale.