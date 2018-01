Da lunedì 8 gennaio fino al termine dei lavori stradali previsto per venerdì 12 è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Signorelli e nel controviale adiacente nel tratto che va dall’incrocio con via Lorenzetti all’incrocio con via Paolo Uccello con orario 8,30 – 17,30. Negli stessi giorni e nel medesimo orario scatta anche il senso unico alternato di circolazione regolato da movieri.