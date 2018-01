Troupe televisiva Rai in arrivo a Sansepolcro, previste modifiche al traffico

Sansepolcro nuovamente protagonista sulla tv nazionale. Nei prossimi giorni la città di Piero della Francesca riceverà la gradita visita di una troupe televisiva Rai che effettuerà una serie di riprese per una nota trasmissione dedicata a viaggi e turismo. “Siamo molto contenti che una delle prime puntate del nuovo anno della trasmissione venga dedicata alla nostra città – commenta il vicesindaco e assessore al Turismo Luca Galli – la visita delle telecamere Rai a Sansepolcro è frutto di una serie di contatti favoriti dal nostro concittadino Michele Rossi, collaboratore del programma, che ringraziamo per il lavoro svolto.”

Per il capoluogo biturgense si tratterà dunque di un’occasione preziosa per dare risonanza alla propria storia e alle proprie bellezze grazie alle numerose riprese che i tecnici effettueranno durante i due/tre giorni nei quali si tratterranno in città. “Per la comunità Sansepolcro si tratta di una bellissima opportunità per mettersi concretamente in mostra al grande pubblico – prosegue Galli – Perché la nostra città possa rendere al meglio in tv, saranno messe in campo alcune iniziative che potranno arrecare nei giorni delle riprese alcune limitazioni e modifiche temporanee a viabilità e parcheggi nel centro storico. Ci scusiamo con i nostri concittadini per i piccoli disagi che potrebbero venirsi a creare. Tuttavia, visti gli obiettivi alla base di queste attività, siamo certi che la cittadinanza risponderà favorevolmente alle piccole e temporanee limitazioni richieste.”