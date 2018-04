Per l’anno in corso gli inviti di pagamento della Tari verranno recapitati nei mesi di maggio e novembre per permettere ai contribuenti di mettersi in regola entro, rispettivamente, il 31 maggio, prima rata, e il 30 novembre saldo. Gli inviti di pagamento saranno calcolati tenendo conto delle nuove tariffe per l’anno 2018 approvate dal Consiglio Comunale.