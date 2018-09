Con settembre torna “Sportello condominio” dell’Ascom

Mercoledì 5 e mercoledì 19 settembre, dalle ore 10 alle 13 nella sede della Confcommercio aretina (in via XXV Aprile 12), gli amministratori di condominio saranno a disposizione per offrire una prima consulenza gratuita su come risolvere piccoli e grandi problemi di convivenza con i vicini. Per prendere un appuntamento, contattare la segreteria al numero di telefono 0575350755 oppure scrivere a info@confcommercio.ar.it. Una iniziativa di Confcommercio Professioni e dell’Associazione Amministratori di Condominio della provincia di Arezzo

Redazione Arezzo Notizie