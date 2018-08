Servizio civile: 10 posti disponibili tra le fila della Croce Rossa Italiana

Sono in tutto 10 i posti disponibili per coloro che vorranno presentare la propria candidatura alla Croce Rossa Italiana di Arezzo.

Il comitato locale infatti è risultato assegnatario per il servizio civile nazionale per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Chi lo desidera potrà proporre la propria candidatura ed effettuare, qualora accettato, 12 mesi di lavoro presso la sede aretina. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 28 settembre.

Tutte le info su: www.criarezzo.it