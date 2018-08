San Giovanni Valdarno, programmata la disinfestazione da zanzare e blatte

Nell’ambito della prevenzione dagli insetti nocivi, con particolare riferimento alle zanzare e alle blatte, sarà effettuata una disinfestazione notturna tra le ore 23 di martedì 4 settembre e le ore 5 di mercoledì 5 settembre, al fine di eliminare gli insetti adulti eventualmente presenti. In caso di pioggia la disinfestazione sarà rimandata alla notte tra giovedì 6 e venerdì 7 settembre, stesso orario e modalità. Si chiede alla cittadinanza di tenere chiuse le finestre, di rovesciare le ciotole di foraggiamento degli animali domestici depositate all’esterno e di non lasciare i panni stesi fuori. Si precisa che i prodotti utilizzati sono certificati dal Ministero della Sanità e non sono in alcun modo nocivi.