San Giovanni: modifica alla circolazione in via Montegrappa e via Piave

Il comandante della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza temporanea di modifica alla circolazione stradale in via Montegrappa e in via Piave per permettere lavori di Enel su suolo pubblico consistenti nella costruzione di un elettrodotto interrato a bassa tensione.

Nello specifico l’ordinanza prevede l’istituzione:

del divieto di sosta per tutti i veicoli in via Montegrappa dal civico n. 18 al civico n. 28 dalle ore 7,30 alle ore 18,00 a partire dal giorno 01/10/2018 fino al giorno 31/10/2018 e comunque fino al termine dei lavori;

del divieto di sosta su entrambi i lati su via Piave dal civico n. 43 al civico n. 57 e dal civico n. 52 al civico n. 68 dalle ore 7,30 fino alle ore 18,00 a partire dal giorno 08/10/2018 fino al giorno 31/10/2018 e comunque fino al termine dei lavori.

Le auto in sosta saranno rimosse forzatamente mediante carro attrezzi e le spese di rimozione saranno a carico dei trasgressori.