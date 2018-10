Riprese cinematografiche e Giro delle Valli Aretine. Cambiano sosta e circolazione

Ultimi giorni delle riprese in centro storico del film indiano da giorni in città. Di conseguenza fino alle 8 di venerdì 5 ottobre sono istituiti il divieto di transito e di sosta in via Ricasoli e fino alle 12 il divieto di sosta in piazza Madonna del Conforto. Nel tratto di via Cesalpino compreso tra via Montetini e via dell’Orto e in via dell’Orto è adottata la disciplina della Ztl A mentre i veicoli provenienti da piazza Madonna del Conforto giunti all’intersezione con via Ricasoli hanno l’obbligo di svoltare in direzione di viale Bruno Buozzi.

Nel tratto di questa strada compreso tra via Ricasoli e via dei Palagi è istituito il senso unico di circolazione veicolare in direzione via Antonio da Sangallo. È vietato l’accesso dei veicoli provenienti da via Antonio da Sangallo/via Gamurrini in direzione di via Ricasoli a eccezione dei residenti che giunti all’intersezione con via dei Palagi hanno l’obbligo di svolta a sinistra.

Domenica 7 ottobre in occasione del Giro delle Valli Aretine dalle 7 alle 19 scattano i divieti di transito e di sosta nel tratto della strada comunale di Frassineto compreso tra la S.R. 71 e il civico 189 di Rigutino Sud e nel piazzale presso il centro di aggregazione sociale. Divieto di transito dei veicoli anche nel tratto interno alla località Rigutino compreso tra il civico 189 di Rigutino Sud e la strada provinciale dell’Infernaccio.