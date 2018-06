Rete idrica, lunedì lavori a Cortona

Nuove Acque rende noto che lunedì prossimo 18 giugno saranno eseguiti lavori di manutenzione alla rete idrica di Cortona.

Nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 12.00, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in via Severini, via Giovanni XXIII, via Portaccia, via dell’Orto, via 3 Luglio e loc. Le Contesse.

Al ripristino del servizio si potranno verificare momentanee fuoriuscite di acqua torbida associate a fenomeni di variazione di pressione, dovuti al prosciugamento delle condotte, fenomeni che potrebbero protrarsi anche nella giornata successiva.