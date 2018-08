Pratovecchio Stia, disinfestazione contro le zanzare. Gli accorgimenti richiesti ai cittadini

Il Comune di Pratovecchio Stia ha attivato, durante l’estate, un piano di controllo e di lotta alla proliferazione delle zanzare con trattamento antilarva e disinfestazione adulticida; la prossima campagna sarà di quest’ultimo tipo, da effettuare nella notte fra giovedì 23 e venerdì 24 agosto nelle aree verdi attrezzate e nelle scuole del territorio comunale.

La disinfestazione adulticida è un intervento per eliminare i focolai delle zanzare, che viene effettuato nelle ore notturne per creare minor disagio alla popolazione. Il prodotto utilizzato non è tossico per persone o animali domestici. Per la buona riuscita dell’intervento – avvertono dal Comune di Pratovecchio Stia – dovranno essere attuati da parte della cittadinanza alcuni accorgimenti.

– in giardini, orti, balconi e terrazze, eliminare tutti i luoghi dove la zanzara possa deporre le uova

– non abbandonare contenitori che possano raccogliere acqua piovana, oppure tenerli con l’apertura rivolta verso il basso

– svuotare sempre gli annaffiatoi ed i sottovasi, oppure riempire di sabbia questi ultimi

– mantenere le grondaie libere da ostruzioni, tenere coperti i contenitori di acqua per l’irrigazione