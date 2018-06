Potenziato il servizio navetta Camucia – Cortona

Ripartirà il 10 giugno 2018 il servizio mini bus in funzione tra Camucia e Cortona.

Questo servizio è già attivo tutto l’anno dalle 7,25 alle 18,25 e serve anche l’Ospedale di Fratta.

Da l 10 giugno fino al 15 settembre verrà potenziato ed esteso a tutti i giorni compreso i festivi e Ferragosto.

L’avvio del servizio sarà sempre alle 7,25 ma nei festivi e prefestivi le corse arriveranno fino alle 0.25.

L’obiettivo è quello di sostenere la mobilità interna al territorio con un servizio costante ed accessibile, sia ai cittadini residenti che ai turisti.

L’utilizzo di questo mezzo, infatti, è stato calibrato tenendo conto anche delle coincidenze dei treni da Firenze e Roma alla stazione di Camucia.

l percorso seguirà il tratto classico del tragitto degli autobus di linea, con fermate tra Camucia piazza della Stazione, Edicola, zona Polverini, Torrino e Cortona piazzale Garibaldi Cortona.

I biglietti potranno essere acquistati a bordo della navetta.

Il costo, rimane invariato a €1.30 per corsa semplice, per i bambini sotto i 12 anni gratuito.

Il servizio, promosso dall’Amministrazione Comunale, mira a garantire maggiore fruibilità del centro storico di Cortona e di alcuni luoghi d’arte.