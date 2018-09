Poste, lavori di adeguamenti sismico all’ufficio di Bibbiena.

Poste Italiane comunica che da mercoledì 5 settembre inizieranno i previsti lavori di adeguamento sismico presso l’ufficio postale di via Berni 25 a Bibbiena pertanto l’ufficio resterà chiuso fino al termine dei lavori.

Per garantire ai cittadini il regolare svolgimento delle operazioni postali e finanziarie sarà disponibile l’ufficio postale di Bibbiena Stazione sito in via Gualchiere 21, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 19:05 e il sabato fino alle 12:35, presso cui verranno temporaneamente trasferite anche le caselle postali e i pacchi non consegnati a domicilio per assenza del destinatario.